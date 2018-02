Por que Kate Middleton não tira o seu casaco em público?

Desde que Kate Middleton, 36 anos, se tornou um membro da realeza britânica, tudo o que ela faz em público é milimetricamente calculado – até mesmo o modo de se vestir.

Leia também: Kate Middleton apoia iniciativa de marca sustentável

A Duquesa de Cambridge costuma usar muitos casacos longos para eventos oficiais em dias frios. Mesmo quando ela entra dentro de algum lugar, Kate mantém a peça. E não é porque ela é friorenta!

Segundo os protocolos reais, ela não pode tirar o caso ao lado de outras pessoas. De acordo com a etiqueta, isso não é uma atitude feminina. Se a duquesa precisar retirar a peça, ela precisar ir para longe das câmeras e da vista do público. Os homens, no entanto, estão livre dessa regra!

Leia sobre: Kate Middleton quer quebrar o protocolo na hora do parto