Kate Middleton apoia iniciativa de marca sustentável

Kate Middleton sempre brilhou em suas aparições públicas com seus elegantes looks, e agora abriu as portas para um mundo fashion mais ecológico.

A Duquesa de Cambridge está incentivando a todos do Reino Unido a comprar roupas de uma forma mais consciente por meio da organização ‘ Commonwealth Fashion Exchange’.

O projeto reunirá diversas colônias britânicas e outros países para, juntos, criarem “um único tipo de roupa sustentável” que será revelado na Semana de Moda em Londres, no dia 19 de fevereiro, no Palácio de Buckingham, de acordo com a People.

Kate estará lá, no dia da estreia, para julgar a coleção.

Leia também: Kate Middleton usa look “gêmeo” de Lady Di e o resultado é lindo

A iniciativa –que conta também com o apoio da condessa de Wessex, Sophie – foi criada pela fundadora e diretora criativa da Eco-Age, Livia Firth, como uma maneira de conscientizar os mais jovens sobre o impacto ambiental da moda.

“A moda é uma arma enorme, porque estamos todos conectados às roupas que usamos”, afirma Firth, apontando a produção rápida da indústria fashion, que gera “altos volumes de roupas baratas através de uma força de trabalho esmagadoramente feminina e com baixos salários”.

Além disso, ela acrescenta “Ao utilizar a comunidade … e através do potencial do comércio de moda artesanal (que será destacado na exposição) […] podemos ter um impacto positivo no empoderamento feminino e na redução da pobreza”.

Leia sobre: Como copiar o make que Kate Middleton não tira nunca

As confecções das roupas contarão com 31 designers, desde Stella McCartney, Burberry, Karen Walker, até diversos artesãos, incluindo Euphemia Sydney Davies.

Para o público em geral, as roupas estarão disponíveis no London House, no dia 21 de fevereiro, e em outras cidades de Londres até chegar a Nova York, no outono, para a Semana de Moda.

Leia também: Fórum CLAUDIA reunirá 20 CEOs em 6 de março