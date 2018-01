Como copiar o make que Kate Middleton não tira nunca

Você já reparou que Kate Middleton, 36 anos, está sempre com a mesma maquiagem? A Duquesa de Cambridge descobriu um make que valoriza seus traços de maneira harmoniosa e, ainda por cima, combina com os mais diversos looks –e há anos só desfila em público com ele no rosto.

Veja como copiar o make de Kate e, quem sabe, adquirir aquele brilho da realeza!

Olhos delineados

Optando sempre pela sutileza, o truque de Kate para valorizar o olhar é aplicar uma sombra marrom esfumaçada na pálpebra e complementar com lápis de olho preto rente aos cílios superiores e inferiores.

Em cima, o traço é grosso e esfumaçado, se integrando com o tom marrom, enquanto em baixo o traço é fino, apenas para dar um toque marcante ao olhar.

Para finalizar, basta caprichar no rímel nos cílios superiores e inferiores.

Tom saudável

Kate se joga nas bochechas rosadas! O tom cereja é seu favorito e a duquesa capricha na aplicação em movimentos circulares, deixando a cor intensa e as maças do rosto em destaque.

Lábios elegantes

Ela adora os batons nudes! Assim, os lábios ganham vida sem ficar muito chamativos. Basta encontrar o que mais combina com a sua pele.

–