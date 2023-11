A vez dos kaftans! Inspirações para usar fora da praia

Basta uma busca rápida nos e-commerces das principais marcas para notar que kaftans voltaram com tudo! Soltinhas e em tecidos leves, estas peças, que antes eram exclusividade da praia ou piscina, agora ganham lugar de destaque no guarda-roupa de quem busca a união de conforto e estilo para os dias quentes. Que tal se inspirar e embarcar nesta tendência?

Kaftan estampada com rasteirinha

O kaftan longo e estampado é a cara do verão! Para um passeio diurno, aposte na dobradinha com rasteirinhas ou sapatilhas, que são igualmente confortáveis no calor.

Kaftan longo com ankle boot

A chuva vem aí? Então vale parear o kaftan com ankle boots, que deixam os pés mais protegidos. O modelo com detalhe metalizado, aliás, seria uma ótima pedida para a noite de Ano Novo, não é?

Kaftan longo com chinelos

Modelos de seda e fundo escuro são elegantes e passam certa formalidade, mas você pode quebrar isso com chinelos coloridos, tornando o look mais fresco e casual – vai da praia ao street style.

Kaftan no trabalho? É possível

O preto e branco é um clássico, e torna o kaftan possível de usar até mesmo no escritório. Para isso, basta buscar calçados com materiais mais sofisticados e que não deixem os pés totalmente à mostra, como a mule de couro na imagem acima.

Kaftan com tênis

E, claro, quem busca conforto encontra nos tênis as melhores pedidas! Vale apostar em modelos lisos, como o clássico preto ou branco, ou nos mais descolados e com toque urbano.

Kaftan em sobreposições

Kaftans também são ótimos elementos de sobreposição, principalmente quando são em tecidos leves e com certa transparência. Você pode usar por cima daquela regatinha básica e shorts, ou criar algo mais ousado, com coletes, corsetes ou o que a sua imaginação mandar.