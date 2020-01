Joias olímpicas: seis peças para torcer de forma luxuosa

Folhas de louro, que significam vitória, foram a escolha da H. Stern para dar forma a brincos, anéis, pulseiras e colares feitos em ouro e com brilhantes. Já a designer Laura Marchi elegeu as cores da bandeira brasileira para selecionar as pedras que aparecem nas peças – são safiras (amarelo), esmeraldas e tsavoritas (verde) e tanzanitas (azul). E a Lisht, grife carioca que ganhou a licença para comercializar joias com a marca oficial da Rio 2016, investiu em colares com o logo dos Jogos, assim como em pingentes que mostram atletas em ação, praticando os esportes que fazem parte do calendário (tênis, natação, judô, hipismo, entre outros). Na Lisht, ainda dá para achar criações com curvas que lembram a paisagem do Rio de Janeiro, em uma homenagem à cidade-sede do evento.

Colar de ouro, Lisht, R$ 900*

Pulseira de ouro, Lisht, R$ 14 298*

Anel de ouro e brilhantes, H. Stern, R$ 6 310*

Brincos de ouro e brilhantes, H. Stern, R$ 12 800*

Brincos de ouro, brilhantes, safiras e esmeraldas, Laura Marchi, R$ 16 692*

Anel de ouro, brilhantes, tsavotira e esmeraldas, Laura Marchi, R$ 26 347*

*Preços pesquisados em julho/2016