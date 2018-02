Você pode ter o jeans preferido de Meghan Markle

A atriz Meghan Markle, 36 anos, já mostrou mais de uma vez que manterá seu estilo despojado mesmo estando noiva de príncipe Harry – como na aparição pública em que foi de messy bun. Na primeira vez que saiu em público com o então namorado, em setembro do ano passado, Meghan optou por usar uma calça jeans rasgada.

Os dois foram assistir a uma partida de tênis e a futura integrante da família real inglesa escolheu uma camisa social branca e sapatilhas marrons para completar o visual.

O modelo escolhido por Meghan é da grife norte-americana Nordstrom e pode ser adquirido por 238 dólares (cerca de 470 reais) com entrega no Brasil. No entanto, a peça está em alta e existem diversas opções mais acessíveis para quem não quer investir pesado em uma nova calça jeans, mas adoraria ter esse item coringa no guarda-roupa.

Veja outras opções de jeans rasgado:

À esquerda, Blue Steel por R$99*, à venda na Renner

À direita, Clock House por R$78*, à venda na C&A

* Preços pesquisados em fev/2017