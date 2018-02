Gisele tem um jeans favorito para viajar e você pode copiar já!

A modelo Gisele Bündchen não abre mão do conforto na hora de se preparar para longos voos. Por isso, seu visual favorito inclui um bom par de jeans. Mas não é qualquer um: ela é fã do modelo flare, mais solto, perfeito para manter os movimentos com praticidade.

A boa notícia é que, apesar de ser a peça favorita de uma celebridade, você pode ter o seu. O mercado nacional tem itens similares por preço amigo e entrega fácil. Confira!

PARA SE INSPIRAR

PARA COPIAR JÁ

1. Jeans flare, Amaro. R$209,90*

2. Jeans flare, Renner. R$139,90*

2. Jeans flare delavé, Bonprix. R$129,90*

*Preços pesquisados em fevereiro de 2018.