Amarelo chega com tudo na moda: veja como usar

A cor do ano, segundo a Pantone, é o roxo Ultraviolet. Entretanto, nas ruas e passarelas, o amarelo tem roubado a cena. Vale do mais pastel até o tom mostarda, o importante é apostar em boas peças complementares; como vemos a seguir:

Look completo com amarelo

–

Sapatos clássicos e discretos são boas opções para quem quer vestir o tom do momento dos pés à cabeça. Para deixar a combinação ainda mais interessante, varie as texturas – que tal o conjunto de tricô?

Amarelo no casaco

–

Outra alternativa é aproveitar o amarelo para dar aquele toque vibrante no look de outono e de inverno. Contraponha a alegria da cor com o peso do couro ou apenas anime o combo jeans + camiseta branca.

Amarelo em peças estratégicas

–

Para as mais discretas, a nuance é uma saída em visuais básicos. Nas fotos, o look branco ficou mais imponente com o amarelo, enquanto a calça social marinho ganhou vida com duas cores quentes na paleta.