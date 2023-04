Gargantilhas: como usar o acessório do momento

As gargantilhas entregam sua pretensão apenas pelo nome: são colares curtos que ficam rentes ao pescoço, envolvendo a região da garganta. Sucesso nos anos 1990, elas voltaram com tudo e serão personagem principal nos looks das próximas estações. Visto isso, conversamos com a personal stylist, Ana Vaz, para entender como compor esse acessório e saber quais tipos de roupas se adequam à elas.

A verdade é que os acessórios têm o poder de ressaltar regiões específicas do corpo, e as gargantilhas não passam ilesas. “Qualquer pessoa que quiser chamar atenção para a região do colo ou do pescoço pode utilizar a gargantilha como um ótimo recurso para isso”, conta a especialista.

Por não ser uma peça a ser utilizada sozinha, mas sim um acessório, a gargantilha deixa o busto a mostra, mas deixa na mão de quem for fazer a montagem do look o efeito que quer passar a depender da roupa utilizada. “Se eu pego uma gargantilha que é preta e deixo no meio do pescoço, ela deixa a região entre o pescoço e o colo a mostra. Para uma pele mais clara, há contraste e pode diminuir o comprimento do pescoço, já sobre uma pele mais escura, há muito menos contraste e o efeito de alongar ou encurtar diminui”, acrescenta. Portanto, a cor dos acessórios deve ser selecionado de acordo com o tom de pele, sendo assim, os acessórios metalizados em dourados ou prateados a melhor escolha para o efeito de destaque às peles negras.

Quais tipos de decote usar com gargantilhas?

Os tipos de decote devem ser uma decisão baseada no efeito que você quer passar. Para harmonizar, golas carecas e decotes mais curtos, rasos e arredondados são uma ótima opção por terem formatos com uma certa proximidade. Para quem deseja destaque e contraste, as golas em formato de V e quadradas são ideais. “Como as linhas não vão se juntar, fica um jogo entre decote e gargantilha”, aponta.

Para deixar os decotes em destaque, é necessário escolher gargantilhas mais estreitas que sumam na nossa pele.

As golas altas não saem de cena quando falamos em gargantilhas! Elas funcionam muito bem para adornar essa peça única, já que são um bloco de cor desde a linha da cintura até a cabeça e podem servir como um ponto artístico interessante, assim como podem ser usadas para trazer textura. “Eu gosto muito de harmonizar as escalas, usar uma blusa de lã mais grossa com uma gargantilha mais pesada, que pode ser usada para fazer contraste também com uma malha mais fina”, conta Ana. Utilizá-las para fazer alto contraste de cores também é uma ideia, e a expert dá o exemplo da blusa preta com uma gargantilha dourada.

Como combinar acessórios?

Para quem gosta de combinar brincos com gargantilha sem ter um efeito marcante, a ideia é usar brincos em escalas menores do que a gargantilha. “Se tenho gargantilhas de corrente pesada, vou escolher brincos curtos e menores, dou uma escala de importância para elas”, esclarece. Para dar equilíbrio, podem ser selecionadas gargantilhas curtas e pesadas, porém brincos mais alongados e finos.

Para quem não está preocupada com sobreposições e em dar efeitos marcantes ao look, alinhar dois acessórios pesados também não é problema, mas se atentar com texturas, cores e formas do acessório para combiná-los perfeitamente é chave. Para a stylist também não é uma adversidade combinar gargantilhas com outros colares. “Para mim super funciona! Dá para fazer uma cascata de colares com formatos arredondados para transformar em um maxi colar, ou fazer uma composição de gargantilha, colar médio e colar longo”.

Ocasiões para usar gargantilhas: qual tipo priorizar?

Os colares em couro ou veludo trazem jovialidade e informalidade para a composição. Portanto, em ocasiões mais formais, os acessórios em metal devem ser priorizados. “Mesmo que ela não seja uma joia, os metais são ou trazem a ideia de ser materiais mais nobres do que gargantilhas em couro ou veludo”, defende.