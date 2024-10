Fernanda Motta usa look elegante na Semana de Moda de Paris

A semana de moda aterrissou em Paris em setembro e segue até a próxima terça-feira (01). Entre os destaques, a apresentadora e modelo brasileira Fernanda Motta retornou ao evento após um ano de muitos compromissos.

“Retornar ao calendário francês na minha cidade favorita no mundo é uma das grandes alegrias profissionais dos últimos tempos”, contou ela, que apostou em uma capa com aplicações de strass por cima de um macacão de veludo para conferir a nova coleção de Elie Saab no último sábado (28).

O designer libanês da grife se inspirou nos dias ensolarados da savana africana para sua nova coleção. No Palais de Tokyo, um edifício consagrado à arte moderna e contemporânea da cidade luz, ele trouxe jaquetas militares, vestidos de chiffon e vestidos-casacos decorados com estampas texturizadas de micros leopardos.

“Aqui aprendo muito, as novidades e principais tendências. Paris também é sinônimo de encontros e reencontros de amigos e pessoas que eu gosto”, diz Fernanda.

Veja o look completo de Fernanda Motta

