Morre a estilista Vivienne Westwood, aos 81 anos

Vivienne Westwood, designer de moda e ícone fashion, faleceu aos 81 anos nesta quinta-feira (29). De acordo com comunicado emitido pela assessoria nas redes sociais da estilista, ela morreu “pacificamente e rodeada de sua família”, em Clapham, bairro onde residia em Londres, Inglaterra.

“Vivienne continuou a fazer as coisas que amava até o último momento, desenhando, trabalhando em sua arte, escrevendo seu livro, e mudando o mundo para melhor. Ela conduziu uma vida incrível. Sua inovação e impacto nos últimos 60 anos foram imensos e continuarão no futuro”, diz o comunicado oficial publicado no Instagram da designer.

Ainda segundo a nota publicada, Vivienne se considerava taoísta e, certa vez, escreveu sobre isso: “Nunca houve tanta necessidade do Tao quanto hoje. O Tao lhe dá a sensação de que você pertence ao cosmos e dá propósito à sua vida; dá a você um senso de identidade e força saber que está vivendo a vida que pode viver e, portanto, deveria viver: faça pleno uso de seu caráter e de sua vida na Terra”. A religião de filosofia chinesa engloba aqueles que acreditam na essência de todas as coisas.

Seu marido e parceiro de design, Andreas Kronthaler, também se pronunciou sobre o acontecimento. “Continuarei com Vivienne em meu coração. Estávamos trabalhando juntos até o fim e ela me deixou o bastante para continuar. Obrigado, querida.”

Em 2023, seus filhos e sua neta lançarão oficialmente a Vivienne Foundation, uma organização sem fins lucrativos que visa “honrar, proteger e continuar o legado da vida, design e ativismo de Vivienne”, de acordo com seus assistentes.

“O mundo precisa de pessoas como Vivienne para fazer uma mudança para melhor”, diz ainda a publicação.