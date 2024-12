Esporte fino, social, black-tie e mais: o que significa cada tipo de dress code?

Você sabe o que significa cada tipo de traje? Receber um convite com um código de vestimenta pode gerar dúvidas sobre o que vestir para estar de acordo com a ocasião. Para ajudar, preparamos um guia prático com as principais informações sobre cada tipo de dress code. Confira:

Esporte Casual

Chamado de casual, esporte ou esporte casual, é o dress code mais descontraído. Ele é ideal para situações informais — como almoços com amigos, passeios em parques ou idas a bares — e oferece liberdade na escolha das roupas.

Para mulheres: vestidos curtos, bermudas, saias e jeans combinados com sapatos baixos, rasteiras ou sapatilhas. Saltos mais grossos e blocados também são bem-vindos.

Para homens: bermudas, calças jeans ou de sarja e camisas mais despojadas, como polos ou estampadas. Tênis casuais completam o look.

Esporte Fino, Passeio ou Tenue De Ville

Conhecido por diferentes nomes — como traje passeio, esporte fino ou tenue de ville —, esse código é mais sofisticado que o esporte casual. Indicado para ambientes profissionais, coquetéis e inaugurações, exige peças elegantes, mas sem exageros.

Para mulheres: vestidos curtos, saias e peças de tecidos refinados, como linho, seda e crepe. Enquanto regatas, calças de alfaiataria e saltos discretos são recomendados, jeans, bermudas e estampas chamativas devem ser evitados.

Para homens: camisas, blazers , calças sociais ou de sarja, acompanhados de sapatênis ou tênis clássicos. Não é obrigatório combinar as cores da parte superior e inferior.

Social ou Passeio Completo

O traje social, também chamado de passeio completo, é perfeito para casamentos intimistas, formaturas, premiações ou eventos formais. Aqui, a sofisticação ganha destaque.

Para mulheres: vestidos longos e tecidos nobres, como cetim, veludo e seda, entram em cena. Transparências, brilhos, decotes e acessórios refinados são bem-vindos. Além disso, os terninhos também funcionam.

Para homens: ternos escuros com calça e blazer na mesma cor. Gravatas são indispensáveis, e os sapatos devem ser clássicos e formais.

A Rigor, de Gala ou Black-Tie

O mais sofisticado de todos os trajes, o black-tie — ou traje a rigor — é reservado para eventos luxuosos, como bailes de gala, premiações importantes e casamentos noturnos.

Para mulheres: vestidos longos com caudas, decotes ou fendas, confeccionados em tecidos nobres. Saltos finos e acessórios de destaque complementam o visual.

Para homens: smoking clássico, com cetim na lapela, faixa na cintura, gravata borboleta preta e camisa branca com pregas. Sapatos de verniz ou couro completam o traje.

