Para as mulheres, uma das peças essenciais para usar durante a prática de exercícios físicos é o top de ginástica. O item, além de precisar ser “confortável para ajudar no movimento, tem que trazer suporte e a sustentação correta para evitar o atrito dos seios”, explica o especialista Guilherme Corrad, médico do esporte.

A escolha do tamanho, tecido e do modelo correto da peça são decisões que irão influenciar – e muito – na performance dentro da academia. “O top não pode amassar os seios. Eles precisam ficar firmes sem estar amassados e não devem ter rebarbas de costura para não machucar a pele”, afirma Luiz Tintori, profissional da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte.

Além disso, é importante avaliar a finalidade do item. “Modalidades de alto impacto como corridas e crossfit necessitam de modelos mais reforçados. Modalidades de menor impacto como caminhadas ou alongamentos permitem um top de alças ou que forneça sustentação mínima. Se o uso for para compor estilos fashionistas, a escolha fica ao gosto das cores e bojos”, esclarece a personal trainer Andressa Semionatto.

Confira, entre os três modelos mais comuns no mercado, qual é o mais indicado para você:

Compressão

Indicado para quem tem seios pequenos a médios, eles não têm fecho atrás e vestem como se fosse uma camiseta. “O item irá causar uma compressão adequada dos seios, que apenas irá reduzir os movimentos das mamas de uma maneira confortável”, aponta a especialista Germana Martiniano, do Instituto do Atleta.

Encapsulamento

Com um recorte na base dos seios, este é o top sugerido para seios grandes. “O item ‘encapsula’, individualmente, cada mama, em vez de simplesmente comprimir as duas mamas contra o peito”, afirma Germana.

Uma mistura dos dois

Para as mulheres com mamas médias a grandes, a sugestão é usar um top que use os dois mecanismo: que encapsula os seios e que forneça a sustentação. O especialista Luiz Tintori ressalta que “os que encapsulam os seios e têm fecho atrás são melhores, porque não necessitam tanta compressão”.

Veja também: Por que você não deve roer as unhas?

+ É preciso usar protetor solar mesmo no inverno?

Siga CLAUDIA no Instaram!