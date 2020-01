É oficial: o jeans com jeans, tendência dos anos 2000, está de volta

Por essa ninguém esperava! Reza a lenda urbana do mundo da moda, quando duas famosas aparecem usando a mesma coisa podemos chamar de pequena coincidência. Porém, quando uma terceira aparece com o mesmo tipo de look o diagnóstico claro é apenas um: tendência.

Tudo começou quando, no primeiro final de semana do Coachella 2019, famoso festival de música no deserto da Califórnia, Kylie Jenner finalmente resolveu se render às produções mais confortáveis e apareceu arrasando no jeans com jeans, modinha onipresente nos anos 2000 (oi, Britney e Justin!). Pois, menos de duas semanas depois, foi a vez de duas irmãs conhecidas por ditarem moda surgirem no mesmo mood!

Na última segunda-feira (22), em NY, Gigi Hadid comemorou o aniversário de 24 anos e, para isso, deu uma festa com o tema… jeans (mais um sinal!). Obviamente, para dar o exemplo, ela apareceu usando o material praticamente da cabeça aos pés.

Para a comemoração, nada de reinventar a roda: jaqueta podrinha, calça retona cintura alta e top cropped branco. Os acessórios incluíam, colares delicados mil (entre eles, uma belíssima gargantilha Jacquie Aiche representando o signo dela, Touro), bolsa amarela e os tradicionais coturnos Dr. Martens (que também estão suuuuuper em alta). Uma coisa bem Madonna na era “Ray of Light”.

Bella Hadid (a terceira celeb da nossa equação!), no entanto, optou por uma produção mais modernosa – mais a cara dela mesmo – composta por jaqueta oversized, calça reta e por uma espécie de corset jeans – ela está nessa fase, hein?! Atenção para os gigantescos brincos Jennifer Fisher e para a bolsa baguete Louis Vuitton.

Agora, é só esperar: é uma questão de tempo até essa combinação (que a gente adora e é superprática!) aparecer por todos os lugares. Além dessa lenda nunca falhar, os anos 2000 estão na boca das fashionistas.