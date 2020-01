Pela primeira vez, Kylie Jenner acerta em cheio no look do Coachella 2019

Quando o assunto é Coachella, evento de música anual que aconteceu no último final de semana, na Califórnia, espere por looks doidinhos, impraticáveis na vida real e completamente desconfortáveis. Embora seja o tipo de conteúdo perfeito para ganhar milhares de likes no Instagram, não são a melhor escolha para um festival de música, que pede produções mais descomplicadas.

Pela primeira vez, Kylie Jenner, uma das habitués da festa e que quase sempre optou por tudo menos conforto, resolveu seguir uma linha mais simples (para os padrões Kardashian!) e acertou em cheio.

No sábado (13), ao lado do namorado Travis Scott, a bilionária foi fotografada apostando no jeans com jeans, tendência fortíssima nos anos 2000 (alô, Britney e Justin!), que parece ensaiar uma volta, e arrasou. Tanto a jaqueta quanto a calça oversized são da grife Ganni, marca cool dinamarquesa queridinha de celebs como Alexa Chung e Alicia Vikander.

Para arrematar a produção, top cropped, bucket hat Dior e chunky sneakers da IRO Paris. A gente <3.