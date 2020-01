DIY: aprenda a fazer uma saia de fitas coloridas para usar no Carnaval

Para quem dispensa as fantasias elaboradas e prefere apostar em uma produção mais simples e para o Carnaval, a melhor solução está em reciclar peças que já fazem parte do seu armário, acrescentando acessórios e finalizando com uma maquiagem criativa. Vale montar um conjunto de top (ou biquíni) e hot pants, resgatar o maiô favorito do verão e combiná-lo com uma meia arrastão colorida, repetir um vestidinho confortável e coordená-lo com uma tiara ou outro adereço na cabeça…

Vale, ainda, se apegar às propostas do it yourself e fazer seu próprio look carnavalesco em casa. Aqui, com auxílio do Ateliê Círculo, ensinamos o passo a passo para que você faça uma saia de fitas coloridas, que pode ser usada por cima do shorts, maiô ou body (e é bem fácil de reproduzir!).

Materiais:

Fitas de cetim de diferentes cores (com espessura de 1cm)

Elástico

Fita métrica

Tesoura

Agulha e linha para costura

1. Use a fita métrica para medir o tamanho da cintura e, logo em seguida, corte o elástico na medida correspondente, deixando quatro centímetros a mais para que a costura possa ser feita. Corte 220 cm de cada fita ou corte a fita duas vezes a medida da cintura até os pés. Depois, corte 220 cm de cada fita colorida (cortá-la duas vezes em uma medida correspondente à da cintura aos pés também funciona).

2. Dobre a fita ao meio e faça um nó sob o elástico – passe a fita por trás dele logo em seguida.

3. Puxe o restante da fita entre o arco e dê um nó. Para que o acabamento funcione, evite torcer o elástico durante o processo.

4. Aplique as fitas ao longo do elástico, com uma distância de aproximadamente dois centímetros entre cada uma delas.

5. Reserve uma fita de cada lado. Com fitas de cores diferentes, faça um nó em cada uma delas ao longo do elástico.

6. Repita as carreiras de nós até a altura do quadril.

7. Para fechar a saia, costure as duas pontas do elástico com auxílio de linha e agulha próprias.

8. Finalize combinando a saia com shorts, body, hot pants ou maiô, da cor que preferir.