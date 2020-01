30 acessórios coloridos e criativos para usar na cabeça durante o Carnaval

Como bem adiantou o Pinterest, em 2019 os adereços mais procurados para pular Carnaval são as tiaras – se elas tiverem motivos de conchas, flores, lua e estrelas, melhor ainda! É que a busca por acessórios de cabeça bem espalhafatosos, neste ano, aumentou cerca de 752% na plataforma, entre dezembro de 2018 e janeiro passado.

A verdade é que enfeitar os cabelos é a maneira mais prática de pensar em um look de Carnaval interessante sem muitos esforços: basta vestir aquele seu body ou maiô favorito, caprichar na maquiagem festiva e completar o visual com um bom enfeite na cabeça, que pode ser um par de grampos com strass (tendência máxima), uma viseira de pedrarias, um arco de frutas…

Opções não faltam e, na galeria a seguir, entregamos 30 sugestões – envolvendo preços*, lojas e estilos variados – de acessórios de cabeça criativos para usar e arrasar muito neste Carnaval.

Serviço:

AMARO: https://amaro.com/moda-feminina/carnaval

Arranjo Aí: https://www.arranjoai.com.br/

Ateliê Cecí: http://www.ateliececi.com.br/

Ateliê Círculo: https://circulo.com.br/

Carol Bassi Jewelry: https://www.carolbassi.com.br/

C&A: https://www.cea.com.br/

El Gato Store: http://www.elgatostore.com.br/

Elo7: https://www.elo7.com.br/

Loja Mari.C: https://lojamaric.com.br/

Marisa: https://www.marisa.com.br/

Renner: https://www.lojasrenner.com.br/

Riachuelo: https://www.riachuelo.com.br/

Segue o Baile Adereços: https://www.segueobaileaderecos.com.br/

Tula Casqueteria: https://tulacasqueteria.com.br/categoria-produto/carnaval/

*Preços pesquisados em 15 de fevereiro de 2019