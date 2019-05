Diretora de vestuário da Disney revela a princesa favorita de brasileiras

O universo da Disney fez parte da infância de muitas gerações. Percebendo a ligação emocional que os adultos também têm com os personagens, a marca passou a investir mais em produtos voltados para esse público, com uma nova leitura. Isso já se consolidou há alguns anos e, principalmente na moda, a Disney lança cada vez mais parcerias totalmente voltadas para os adultos.

Em entrevista para CLAUDIA, a diretora de licenciamento de vestuário da The Walt Disney Company, Luciana Lenk, afirmou que um dos principais focos das últimas coleções da marca tem realmente sido os vilões. “Principalmente no Brasil, a gente vê que o público tem um carinho muito especial pelos vilões. Eles têm uma irreverência que muitas vezes os ‘mocinhos’ não têm e também representam muito o ‘fora do padrão’, que as pessoas buscam cada vez mais”, revelou Luciana.

Com o lançamento de Malévola 2, em outubro, a Disney foca em próximos lançamentos para o segmento fashion com a personagem. Luciana explica, no entanto, que o que a empresa mais busca é fazer parcerias com marcas com que possa cocriar coleções que imprimam os DNAs de ambas, e não simplesmente ceder a imagem dos personagens. “A gente busca parceiros que conversem com nossos valores”, conta.

Apesar do investimento nos vilões, a Disney também investe em outros personagens. As princesas, por exemplo, também são campeãs de vendas no Brasil. As Havaianas estampadas com as personagens estão entre os produtos mais vendidos e coleções com lojas de fast fashion esgotam em poucos minutos. Apesar disso, a empresa tem a preocupação em dar uma leitura nova para as personagens tão clássicas, fugindo do literal.

A favorita

“A Bela é a princesa favorita das brasileiras e a gente percebe que as princesas tem um papel fundamental na formação dos valores de praticamente toda mulher. Mesmo assim, nós buscamos uma leitura menos literal das personagens para os produtos de adulto, mais irreverente, engraçada, com elementos da atualidade. Nossa coleção de camisetas das princesas com memes foi um sucesso e esgotou super rápido. Gostamos muito do hi-lo também, juntar a delicadeza delas com peças mais detonadas, rasgadas, coisas que em tese não combinam”, explica Luciana.

Para o próximo ano, é possível esperar uma novidade inesperada. A Disney relançará o filme Mulan que, segundo Luciana, é uma princesa que não é reconhecida pelas crianças de hoje em dia, mas é uma promessa, por ser muito atual e representar uma mulher forte e corajosa. Isso vai refletir nos lançamentos de moda. “Vai ser épico. Não posso dar mais detalhes, mas nosso foco para os próximos fashion weeks será na Mulan”, revela.

Luciana finaliza contando que todos os personagens têm a mesma importância para a marca. Mesmo com o sucesso atual das vilãs, da Marvel e de Star Wars, que lançaram novos filmes recentemente, os clássicos não são deixados de lado. Mickey e Minnie, que muitos acreditam não terem mais a mesma força que antigamente, continuam sendo os mais procurados, tanto pelo público, quanto pelas marcas.

“Eu costumo dizer que o céu é o limite, não tem fim, todos os personagens podem ser trabalhados. A Disney transcende a moda, ela está no emocional de todo mundo, de todas as idades. Uma das nossas únicas preocupações é manter um pouco de exclusividade, não criar coisas com os mesmos personagens ao mesmo tempo para marcas diferentes. Fora isso, todos eles têm a mesma importância, há clientes para todos”, finaliza.

