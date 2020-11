Saia que vira vestido é um dos destaques do 2º dia da SPFW. Veja mais

A 25ª edição da Semana de Moda de São Paulo, exclusivamente digital, está rolando até o dia 8 de novembro e o editor de CLAUDIA, Fabio Ishimoto, selecionou os principais destaques do 2º dia de desfiles.

Conforto, versatilidade, reutilização de peças são as tendências de moda mais marcantes das marcas citadas por ele. Em relação aos materiais, crochê, lã e algodão são algumas das apostas dos estilistas. Hoje tem mais uma rodada de apresentações e é possível acompanhar tudo ao vivo pelo canal da São Paulo Fashion Week (SPFW) no Youtube. Você também pode conferir aqui, os destaques e tendências do 1º dia de desfiles.

Ao todo são 33 marcas que apresentam suas coleções de diferentes formas e formatos durante a semana de moda. Quem tem circulado pela capital paulista também pode conferir projeções que estão sendo feitas em vários pontos da cidade para comemorar os 25 anos da SPFW.

Vamos aos destaques da quinta-feira, 5, na visão do nosso editor de moda:

Korshi 01 (@korshi01)

Com foco na versatilidade, quase nenhuma das peças apresentadas pela Korshi 01 tem apenas um jeito de usar. Com apenas 10 peças foi possível conferir dezenas de possibilidades. É possível ver saias que se transformam em tops, calças que também são saias e que também podem ser vestidos, camisas de viram capas, e assim por diante.

“Originalmente participante do projeto estufa, a marca fez uma boa estreia no lineup oficial do evento. Em um vídeo leve e divertido que simulava os bastidores, o desfile em si e as personagens da primeira fila, a marca exibiu peças multifuncionais que compunham vários looks e vestem gêneros diversos”, diz Fabio.

Projeto Ponto Firme (@projetopontofirme)

Em um vídeo que mesclava cenas de backstage, depoimentos, um desfile e imagens de vestidos pendurados em balões translúcidos, o projeto Ponto Firme, comandado pelo estilista Gustavo Silvestre, apresentou um pouco do seu conceito de transformação social para detentos e egressos do sistema prisional.

“A coleção usa o crochê como ferramenta de customização e upcycling e é toda feita com resíduo têxtil, de peças reaproveitadas da loja NK Store (@nkstore). Todo o processo de produção exibido, juntamente com o propósito do projeto e a beleza das peças prontas deixaram o vídeo apresentado sensível e emocionante. Palmas e vida longa ao projeto”, diz Fabio.

A. Niemeyer @a_niemeyer

O conforto das peças é conceito estrutural para a marca e no desfile desta quinta-feira, 5, na semana de moda não foi diferente. “Nada mais apropriado, especialmente no período que estamos passando. Calças jogging com cós de elástico, saias e calças amplas e afastadas do corpo e materiais como lã e algodão deram o tom à coleção, sempre com a elegância costumeira da marca”, diz o editor de moda de CLAUDIA.

A marca também misturou peças de coleções anteriores a peças atuais e até de coleções futuras que ainda chegarão à loja. “Numa demonstração de que a moda é atemporal e assim deve ser encarada”, diz Fabio.

Destaque especial, segundo o editor de CLAUDIA:

Apesar de não apresentar uma coleção, Alexandre Herchcovitch (@alexandreherchcovitch) exibiu um mini documentário em que descreveu seis looks de diferentes temporadas, significativos em seu repertório e que amarram suas coleções.

“Em 2021, ano em que ele completará 50 anos de idade e quase 30 de carreira, será lançado um documentário contando toda a trajetória de um dos maiores nomes da moda brasileira contemporânea. Imperdível”, diz Fabio.

Ver essa foto no Instagram @daianeconterato @celsokamuraoficial @danielraad @barioni_rafa @moodhunter @spfw @escalbrasil Uma publicação compartilhada por Alexandre Herchcovitch (@alexandreherchcovitch) em 5 de Nov, 2020 às 4:28 PST