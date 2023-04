5 tendências da fashion week de Xangai.

A Fashion Week de Xangai está de volta ao formato presencial, após um intervalo de 3 anos pela rígida estratégia adotada pela China para conter a pandemia de Covid-19. Para manter a indústria de moda local ativa, a alternativa foi experimentar vitrines virtuais, trazendo uma nova forma de fazer o evento. A edição 2023 marca esse retorno e também explora um ápice de criatividade, com uma das semanas de moda mais surpreendentes do ano. Abaixo, você confere alguns dos destaques das passarelas.

Florais com jeans

Uma dos desfiles mais criativos foi do estilista Chicco Mao, que inovou em todos os quesitos possíveis. O designer trouxe uma mistura de jeans com outros tecidos e elementos, como flores, em modelagens que navegam entre o corte de alfaiataria e o streetwear. Outra marca que usou um mix de tecidos e muitas flores foi a Shuting Qiu.

O futurismo acaba de ganhar novas camadas

Ding Jie, designer da marca D. Martina Queen, foi além no futurismo. Ela embarcou com tudo nas referências, com as roupas e a caracterização dos modelos – que apareceram como andróides, com capacetes, lentes de contato brancas e o rosto sem expressão. A cenografia da passarela contava com um cavalo mecânico, bem no estilo da abertura da série Westworld. As roupas traziam inspirações streetwear, com muito volume, jeans e recortes, e de cortes mais tradicionais, com blazers e casacos alongados. Tudo com muita cor, explorando bem o verde e azul.

Versão moderna do tailleur criado por Coco Chanel

Um dos carros-chefes da Chanel, desde a década de 1950, é o tailleur, que revolucionou a moda feminina. Os conjuntos de tweed inspirados na maison apareceram nas passarelas de Xangai. A marca Chicco Mao, que citamos acima, trouxe uma releitura moderna da criação. Aqui no Brasil, já é possível achar modelos do tailleur em lojas de departamento, uma das tendências para o inverno 2023.

Alfaiataria estruturada com elementos do leste-asiático

Uma mistura única que os estilistas do leste asiático conseguem fazer é a de unir a cultura com peças tradicionais. O desfile da Nunu & Nono trouxe blazers sofisticados com elementos chineses na estamparia, como flores douradas e mangas em camadas, se assemelhando aos quimonos.

Inverno coloridíssimo

Em outras semanas de moda vimos a presença da cor verde bem forte, nas passarelas e no street style. Em Xangai, tivemos isso também, junto ao vermelho, magenta e azul royal – outros tons que marcaram parte dos desfiles. Chicco Mao, Shijie, D. Martina Queen, Cocosimon e Nunu & Nono exploraram essas cores, com destaque para verde e vermelho. Já a estilista Shuting Qiu usou e abusou do arco-íris todo, como vemos nas imagens acima.