Sobretudo: dicas para usar a peça queridinha do inverno

É inegável que os sobretudos são atemporais, além de deliciosos de usar nos dias mais frios do inverno! Versátil e elegante, a peça, também chamada de trench coat, segue firme e forte em 2023, seja nas passarelas ou nos visuais das celebridades, como Kim Kardashian com diversos dos seus looks da Dolce & Gabbana e Balenciaga.

O sobretudo – não tem idade, estação ou género: foi criado na Escócia, nos anos 1820, amplamente utilizado na Primeira Guerra Mundial e continua tendo espaço em 2023. A peça já apareceu em diversos desfiles da Semana da Moda, mas é possível criar looks autênticos e quentinhos fora das passarelas. Pensando nisso, trouxemos dicas e inspirações que vão te ajudar a usar a peça com mais facilidade, com dicas de Ana Vaz, consultora de estilo e professora de imagem pessoal do Senac.

Vale a pena eu comprar um sobretudo?

Existem diversos modelos, cores e tecidos no mundo dos sobretudos, portanto, é indispensável pensar em diversos aspectos antes de realizar a compra da peça. A consultora de imagem enxerga o modelo como uma peça utilitária e longe de ser uma mera tendência invernal: “Ele é um casaco que vai por cima de todas as peças da roupa, inclusive até sobre um paletó, um blazer, que já está em cima de outras roupas. Por isso, em geral, ele tem uma modelagem um pouquinho mais solta, quando a gente vai comprar, é interessante pensar que você vai usar ele sobre tudo, mesmo.”

De acordo com Ana, existe um caminho importante para pensar antes de comprar um sobretudo. “Eu diria que essa não é uma peça barata. Então vale a pena você pensar com clareza a respeito, e fazer essas perguntas para você: Para que eu quero? Quanto vou usar? Como vou usar? E aí sim experimentar vários. Qualquer coisa, leve um casaco para experimentar o sobretudo com ele por baixo, que te ajuda a fazer uma compra que esteja mais alinhada com as suas necessidades”, indica.

Então, antes de pensar a respeito dos looks que você pode montar com a peça, pense em quantas oportunidades você terá para usar e se o sobretudo realmente se adapta ao seu estilo de vida!

O que buscar no sobretudo

A especialista conta que um dos principais pontos para ficar atents é como ele se adapta ao seu guarda-roupa. “Devemos pensar numa cor que funcione bem o que você tem ou o que você tem facilidade para coordenar, então desde aquela coisa tradicional dele no cáqui – que funciona muito bem e vai ficar muito orgânico para quem tem peças mais claras ou de profundidade média, até o marinho e o preto para quem tem um armário que tem cores mais escuras”, aponta.

E, é claro, existem alguns erros comuns na hora de usar ou comprar as peças: “Eu acho que existem mais erros na hora de comprar, que é comprar fora da sua realidade. Existe também toda uma glamourização das roupas de inverno, e o sobretudo tem essa coisa no Brasil de ser chique e diferente, mas às vezes você vai usar muito pouco no seu período de inverno. Então, escolher o peso errado, uma cor que não funcione no seu guarda-roupa, um estilo que não funcione com você, eu acho que é aí que o erro está, não vejo tanto no uso.”

Além disso, Ana também comenta a respeito da modelagem para diferentes tipos de corpos, e dá ênfase a não estilizar uma peça visando a correção corporal. No entanto, caso você goste de acentuar mais ou menos a cintura, a atenção está no próprio corte da peça. “Se você quer, pensando que o sobretudo vai estar em cima de tudo, uma silhueta de ampulheta, com uma cintura desenhada, você vai comprar um sobretudo com essa modelagem, você vai procurar um sobretudo que tenha a curva da cintura, que desenhe a linha do busto. E se você quer uma silhueta mais reta, você vai comprar um sobretudo que tenha esse corte mais reto”, explica.

Très chic: o que usar com sobretudo

Quem nunca quis usar roupas que parecessem saídas de um romance parisiense? O sobretudo pode trazer o romance e o estilo europeu ao seu look! Você pode usar um sobretudo com cores clássicas – como preto e bege – ou algum estampado de tweed. Complemente com outras peças que não combatam com a longitude do casaco, como saias pareadas com uma meia calça preta – e pronto!

Os acessórios, claro, também são chave para deixar o seu look ainda mais chique: use bolsas, chapéus, e talvez uma botinha perfeita para andar nas ruas! “A gente pode adornar com broche, com as echarpes, com lenços, a gente pode escolher, por exemplo, uma gola de pelo que vá por cima dele para dar uma imagem de maior sofisticação ou, inclusive, diversão”, comentou Ana sobre os acessórios.

Sobretudos coloridos

Uma misconcepção a respeito dos sobretudos é que eles se restringem aos tons neutros e apagados. A verdade, no entanto, é que você pode criar composições alegres e cheias de cor para o dia a dia. É importante lembrar que o sobretudo é, inicialmente, uma peça de sobreposição, mas se você colocar cores vibrantes, ele automaticamente se torna a peça central do look.

Continua após a publicidade

Sobretudo de couro: um toque edgy

O sobretudo não precisa sempre ser uma peça de opulência, também pode compor estilos grunge e edgy. Para tal, você pode optar por usar um sobretudo de couro ou impermeável, que tem feito sucesso entre as celebridades.

Sobretudos estampados para looks divertidos

As estampas podem trazer vida ao seu look, e é claro que com os sobretudos não poderia ser diferente, né? Aposte nos estampados, que vão desde o clássico xadrez até as opções mais criativas.

Look casual com sobretudo

E quem disse que os sobretudos só podem ser bons para momentos elegantes? O incrível dessa peça é sua ampla versatilidade. Para um estilo mais casual, mas que ainda seja muito quentinho, aposte em modelagens mais amplas e na composição com calças jeans e alguns acessórios de sua preferência.

Sobreposição em sobreposição

O sobretudo, usualmente, é uma peça de sobreposição, mas você já pensou em criar novas sobreposições além da peça? Isso é 100% possível – e muito estiloso! Aposte em um look simples, pareado com um blazer ou uma jaqueta puffer e, por cima, o seu sobretudo. Esse look é perfeito para dias mais frios e traz um toque de elegância.

“Outra coisa é se aproximar do peso da tua roupa de inverno também, então se você vive em um local que tem um inverno não tão frio, o sobretudo não precisa ser super grosso e pesado, porque quando você colocar em cima das suas roupas ele vai ter um contraste de peso, e vice-versa”, recomendou a especialista.

Sobretudo de animal Print

O sobretudo não está isento do clássico animal print, então escolha dentre os seus favoritos para trazer ainda mais personalidade ao seu look!