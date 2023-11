Laços no cabelo se tornam o acessório desejo da vez

Reparou que, de uns tempos para cá, um acessório bem tradicional voltou à tona? Sai o universo das noivas e entra o street style. Sim, os laços no cabelo ganharam os corações das fashionistas de plantão, que buscam dar um toque mais feminino ao look.

A consultora de moda e estilo, Bruna Guadaim, explica: “O que está puxando essa mudança de cenários é uma tendência já detectada pelo WGSN e por outros trend hunters como ‘New Femininity‘”.

A trend é um mix de inspiração dos anos 2000 com elementos mais ligados à feminilidade, como a sapatilha, os plissados, babados e o laço, é claro.

E inserir o item no dia a dia é mais fácil do que você imagina. No cabelo, vale finalizar o penteado com a fita, do rabo de cavalo ao “messy hair”.

Continua após a publicidade

“A dica é coordenar os laços por harmonia ou contraste”, comenta Bruna. “Por harmonia, você combina com elementos também femininos, como sapatilhas, rendas, babados e até o tule.” No constraste, aposte em calça cargo, t-shirts e peças mais despojadas.

Laço com alfaiataria também é uma boa pedida, fazendo a vez de gravata e amarrando a gola.

“Outra dica boa é usar a fita para dar um acabamento de cinto no cós da calça ou na cintura do vestido”, explica a consultora.

Continua após a publicidade

Looks com laço no cabelo para se inspirar

Prático e fácil de combinar, o laço preto vai com qualquer tipo de look – e para todas as ocasiões!

O laço de cabelo também pode quebrar um pouco a seriedade dos ternos de alfaiataria, acrescentando um toque romântico que é bem-vindo.

Continua após a publicidade

Aqui, o laço de cabelo ajuda a quebrar um pouco a sensualidade do cropped com a saia lápis, e dá um ar especial ao look monocromático.

E que tal combinar a cor do laço com os sapatos, tirando a monotonia do look? Prático e estiloso!

Usar vários laços para prender tranças também é uma opção elegante e delicada!

Mix de cores de sucesso com o sueter oversized verde, calça de vichy vermelha laço rosa de cetim em tamanho grande, que ajuda a torná-lo o destaque do look.

Aqui, o laço de cabelo preto também poderia ser substituído pelo amarelo, dando um toque ainda mais divertido ao look.

E você, está pronta para se render ao charme do acessório?

Continua após a publicidade