Como usar as tendências de inverno

A moda é sim democrática, entretanto, algumas tendências costumam valorizar tipos específicos de corpo. Descubra qual corpo é o seu e veja em qual tendência de inverno investir para arrasar na estação.

Tipos de corpo

Ilustração: Reprodução Revista MÁXIMA

1. Ampulheta

2. Triângulo invertido

3. Oval

4. Quadrado

5. Triângulo

Calça curta

Desfile Iódice, SPFW Inverno 2011

Foto: Marcio Madeira / Reprodução Revista MÁXIMA

Folgado, o modelo da vez sobe no máximo até a altura do tornozelo. Se quiser, enrole a barra de uma calça que você já tem e experimente o comprimento fashion.

As altas e magras podem se deliciar! Já as baixinhas ou gordinhas devem evitar a calça curta, pois ela achata a silhueta. Use com blusas ou blazers. nos pés, opte por sapatilha, oxford ou um salto. pesado.

Couro

Desfile Animale, SPFW Inverno 2011

Foto: Marcio Madeira / Reprodução Revista MÁXIMA

Sexy e despojado, marcou presença em quase todas as coleções em saias, calças, vestidos, jaquetas… Item básico para quem quer estar na moda.

As magrinhas podem abusar de shorts, saias e calças. As gordinhas devem investir apenas em jaquetas e acessórios, pois o couro modela e dá luminosidade, o que chama a atenção para o contorno corporal.

Alfaiataria

Desfile Cori, SPFW Inverno 2011

Foto: Marcio Madeira / Reprodução Revista MÁXIMA

Modelagem clássica, traz o masculino para o guarda-roupa feminino. Terninhos e calças em versão mais limpa, com cortes inusitados, estão em alta.

As cheinhas devem abusar dos paletós longos; as baixinhas, dos curtos. Quem tem o corpo quadrado deve investir nas peças acinturadas.

Textura

Desfile Ellus, SPFW Inverno 2011

Foto: Marcio Madeira / Reprodução Revista MÁXIMA

Franja, renda, brilho, paetês, pelos… Tudo o que dá forma, volume e produz algum efeito enriquece a moda da estação. É ótima pedida para quem deseja ampliar uma parte do corpo, como o quadril ou os ombros. Texturas são ideais para ocasiões formais: deixam as peças mais refinadas.

Transparência

Desfile Cori, SPFW Inverno 2011

Foto: Marcio Madeira / Reprodução Revista MÁXIMA

Bem aplicada, tem efeito sexy-chic, mas se mostrar demais fica vulgar. Use nas partes do corpo que você deseja valorizar.

Truque: as gordinhas podem desviar a atenção da barriga para o local da transparência, usando-a no colo ou na barra de saias e calças. Invista em tops descolados, sobreposições ou em modelos com forro que imitam transparência. combine sempre com peças discretas para equilibrar o visual.

Tricô

Desfile Colcci, SPFW Inverno 2011

Foto: Marcio Madeira / Reprodução Revista MÁXIMA

Tendência vintage e chique. Perfeita para o inverno brasileiro, apareceu em quase todas as coleções.

O ideal é combinar cardigãs e blusas com peças mais sequinhas Se o seu corpo é reto use acessórios que desenhem a cintura. Pouco busto permite vestir blusas com decote mais aberto.