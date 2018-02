Como improvisar fantasias de Carnaval com o que você tem em casa

O Carnaval está chegando, e criatividade é fundamental. É possível improvisar fantasias com o que você tem em casa! Uma opção para quem quer economizar, mas não quer deixar de curtir o Carnaval.

Inspire-se e escolha sua favorita para cair na folia:

FLORAL

Peças florais são facilmente encontradas e garantem cor e alegria para seu visual. Seja com uma blusa, uma saia ou até um conjuntinho da mesma estampa. Não esqueça dos acessórios, com eles é possível deixar o look ainda mais divertido.

TEMÁTICO

Os looks com fantasia temática são uma opção divertida. Dê uma olhada no seu armário e tenha uma referência ou personagem. Várias ideias podem surgir e você pode se destacar nos bloquinhos.

BRILHO

Carnaval é época de brilho, para isso vale apostar na customização. Você pode decorar um body, top ou camiseta com pedrarias coloridas, por exemplo. Saias e vestidos com paêtes trazem ainda mais brilho para o look carnavalesco. Não tenha medo de ousar na maquiagem e nos acessórios.

