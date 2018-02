Carnaval: hotéis e SPAs com programação relax para fugir da folia

Se você não é do time que vai se jogar no glitter e partir para a rua com os bloquinhos, prepare-se para experiências tranquilas e luxuosas na seleção de hotéis e SPAs que preparamos. Escolha seu favorito e faça as malas:

SPA KUROTEL (Rio Grande do Sul)

Muito mais do que para um destino para se desligar da rotina, pode-se dizer que o Kurotel é um centro de tratamento. Além da imersão relaxante, há alimentação balanceada, exercícios físicos e acompanhamento médico para sair renovada.

PALÁCIO TANGARÁ (São Paulo)

É no SPA Flora by Sisley que estão as melhores opções para quem quer mergulhar no mais profundo relaxamento. Massagens, ambiente acolhedor e uma piscina coberta recebem os visitantes no refúgio que fica cercado pelo verde do Parque Burle Marx.

RITUAALI (Rio de Janeiro)

Hidroterapia e fisioterapia estão entre as ofertas do Rituaali, que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro cercado de Mata Atlântica. Inspirados pela Medicina de Estilo de Vida, do americano Edward Philips, fundador e diretor do Institute of Lifestyle Medicine da Universidade de Harvard, o empreendimento estimula a prevenção e o tratamento de fatores de risco comportamentais associados ao desencadeamento de doenças, como as cardiovasculares e o diabetes.

CAMPO BAHIA HOTEL (Bahia)

Piscina e muito verde na praia de Santo André, na Bahia, recebem adultos e crianças em um destino perfeito para quem quer aliar a prática esportiva aos tratamentos estéticos. Aulas de kite surfing e stand up paddle podem ser alternadas com algum dos mimos do SPA by L’Occitane. Vale a curiosidade: o hotel serviu de centro de treinamento para a seleção da Alemanha durante a Copa de 2014.

LAKE VILAS (São Paulo)

Chalés independentes e confortáveis abrigam casais que querem tirar alguns dias para curtir a dois. Se não quiser ficar, aproveite o Day SPA, que dá acesso aos tratamentos e a todo o espaço de tratamentos sem precisar da hospedagem. Destaque para o restaurante, que também recebeu boas críticas.