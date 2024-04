Como foi o desfile da LINI Brazil no Edifício Viadutos

Enaltecendo a riqueza das influências da arquitetura e do design brasileiro através de suas modelagens, a LINI Brazil, que estreou em 2023, apresentou nova coleção e comemorou seu primeiro ano de trajetória nesta quinta-feira no Edifício Viadutos, um dos grandes marcos do centro da cidade de São Paulo. Dando início à temporada de moda, a coleção, que tem como base as cores vermelho e azul, chega com a proposta de celebrar e exaltar o corpo da mulher com a abordagem de um novo sexy, combinada com um tom cosmopolita.

O desfile teve curadoria de Aline Guella, diretora de criação da LINI Brazil, e Laís Procópio, head de estilo. O styling foi comandado por Gabriel Fernandes e Julia Moraes, enquanto a beleza foi encarregada a Marci Freitas, com produtos Fenty Beauty. “Para essa coleção, a gente pensou em um movimento “de volta às origens” da marca, para a comemoração de um ano. E nisso, nós pensamos na pureza e a origem do próprio design, então demos uma forte olhada para Bauhaus e o conceito de harmonia que eles trazem, junto com cores como o azul, vermelho e os metais, mas também olhar para o corpo da mulher sob a soma da funcionalidade e o desejo”, conta Laís Procópio para a Claudia.

Já Aline se debruçou sobre para quem pensou cada peça: “É uma carta para as mulheres, a gente gosta de imaginar que a coleção trabalha com um guarda-roupa diverso, desde a mulher que está saindo para trabalhar até aquela que quer ir curtir o fim de semana. E além disso, eu considero que essa coleção é mais séria do que costumamos apresentar, mas ainda com um toque de sensualidade, com recortes que ainda mostram um pouco dessa mulher moderna.”

Confira os principais destaques do desfile:

Os destaques do desfile da LINI

O desfile começou impressionando devido à vista incomparável, pois a passarela era simplesmente o skyline do Edifício Viadutos, 26 andares acima do resto da cidade, criando um mirante ao pôr do sol de São Paulo. A coleção, composta por 50 looks, deu início com uma pegada all black, que conforme as modelos apareciam, acrescentava uma pitada de cor ou de elementos metalizados. Houve bastante ênfase nas botas de cano alto — perfeitas para o outono e o inverno — e nos acessórios máxi. O look que quebrou o gelo na passarela foi um sobretudo longo com ombreiras que davam altura e postura à modelo, pareado com luvas de couro vermelhas que chegavam aos cotovelos.

Uma coisa é certa: esse desfile deu um vislumbre da reinvenção da alfaiataria, criando peças que se superaram com cortes inesperados. Entre os conjuntos, feitos desde tecidos de seda até brilhantes, o que mais surpreendeu foi um cuja jaqueta dava apenas um toque elegante de sensualidade, com recortes nos cotovelos e uma modelagem quadrada.

Mas o desfile não ficou apenas no preto — apesar de ser uma das promessas das próximas duas estações — e também trouxe conjuntos verde militar e neutros. Entre as diversas brincadeiras vistas na passarela, uma que se mostrou bastante presente foi o uso de capas nas peças, seja em jaquetas ou vestidos, com tecidos acetinados, que se movimentavam elegantemente com o vento do skyline.

“A gente pensou em brincar com o contraste através de tecidos mais estruturados: o algodão, as sedas”, explica Laís. As curadoras, porém, guardaram como surpresa o uso de um material acolchoado em dois de seus looks brancos, que davam um ar invernal moderno, sem aquele efeito super bomber. E se tem algo que aprendemos desse desfile, é que as costas abertas estarão de volta, junto de decotes em “V” longos.

E, não menos importante, a marca incorporou novas cores para a sua paleta clássica: o vermelho e o azul, que eram vestidos com elegância e desfrutando de texturas mais soltas, opostas à pegada da alfaiataria.

A beleza no desfile da LINI Brazil

Toda feita com produtos da Fenty Beauty, marca de Rihanna, a beleza do desfile deu um enfoque aos tons marrons. “A mulher que a gente pensou é uma mulher muito plural, ela é linda mas não é específica. E para isso a gente brincou com diversas finalizações, então por exemplo, um blush mais localizado, mas o verdadeiro ponto focal é boca, pra qual pensamos em um acabamento glossy marrom, que é uma cor que as pessoas têm muito preconceito mas esconde uma chiqueza”, explicou Marci sobre as inspirações.