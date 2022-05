Como escolher o melhor estilo de roupa para cada tipo de corpo

Encontrar aquela roupa que veste perfeitamente se torna um desafio quando não conhecemos o nosso tipo de corpo, e entender suas medidas e proporções é essencial para saber quais peças valorizam suas características únicas. Para facilitar a vida na hora de se vestir, a personal stylist e consultora de imagem Karol Stahr explica como fazer as melhores escolhas.

O primeiro passo é definir o biotipo: “A análise de biotipo é feita com profissional a partir das medidas corporais, por meio de fotos ou ao vivo. Eu vou medindo e faço visualmente a análise da proporção corporal vertical e horizontal, para ver qual o equilíbrio entre ombro, cintura e quadril”, explica. A profissional também aponta que realizar uma avaliação tridimensional é importante para compreender os volumes de busto, barriga e quadril.

Para identificar sozinha o biotipo, é necessário observar o equilíbrio entre a largura do quadril e dos ombros e assim ver em qual definição seu corpo se encaixa.

Existem alguns tipos de corpo: redondo, ampulheta, triângulo invertido, reto e pera ou triângulo. “Se ela consegue ver o equilíbrio de largura do quadril e do ombro com a cintura mais fina, o tipo vai ser ampulheta. Se o quadril é mais largo, vai ser triangular. Se o ombro é mais largo, vai ser triangular invertido. Se ela é reta, sem cintura nenhuma, ela vai ser retangular. Agora, se ela costuma ter mais gordura abdominal do que quadril, ela pode ter o biotipo oval”, detalha Karol.

A partir disso, escolher um look que te favoreça fica menos complicado. A definição do biotipo é importante, mas ela não limita o que você pode ou não usar. “Às vezes a pessoa tem um biotipo triangular que tem muito quadril mas ela adora o quadril dela. Então porque eu vou dar dicas para disfarçar o quadril se ela gosta. É importante a cliente ver o que traz insatisfação pra ela e o que a agrada, pra ela saber o tipo de caimento que ela vai escolher”, aponta a stylist.

Caso você queira disfarçar uma parte do corpo, o ideal é que o caimento não crie volume. Então, o tecido não pode armar e nem ter muitos babados. Dê preferência para peças que não tenham pregas, nem franzidos e sem tecido volumoso com armação. “Se eu tiver um ombro mais largo eu vou evitar mangas bufantes, com pregas, franzidos, tecidos que armam, ombreiras muito estruturadas ou preferir peças que não tenham tanta estrutura de ombro”, aponta a consultora.

Da mesma forma, se você tem muito quadril e quer disfarçar, é bom evitar pregas nas na cintura, franzidos, tecidos que armam e tudo que crie volume. “O ideal é utilizar roupas com caimento mais pesado na região que eu tenho muito volume, porque elas vão cair de forma fluida, sem armar de maneira alguma.”

Tecidos com caimentos leves e armados, cortes assimétricos e verticais podem ser utilizados para dar destaque a uma parte do corpo. Peças brilhosas também costumam aumentar as proporções, como blusas de cetim, paetê, com franzidos. “Outra forma é utilizar peças com estampas maiores ou peças com cores muito chamativas. Amarelo vivo, laranja, verde vivo, tudo que é muito vivo”, explica Karol.

O uso das estampas verticais e horizontais pode afinar ou alongar determinada parte do corpo. O uso de cintos também podem alongar o corpo, quando usado bem abaixo da barriga vai alongar o tronco e ele vai parecer mais fino. O truque é usar acessórios e peças de roupa de acordo com o que você quer dar destaque.