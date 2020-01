Com vestido brilhante, Fátima Bernardes surgiu toda moderna no ‘Encontro’

Depois de passar alguns dias de férias acompanhada do namorado Túlio Gadêlha, em Machu Picchu, no Peru, Fátima Bernardes fez seu retorno triunfal ao “Encontro” na manhã desta terça-feira (6), e escolheu um look nada óbvio para apresentar o programa.

Nada de cores neutras ou produções discretas. Dessa vez, Fatinha apostou em um vestido verde-petróleo com textura brilhante, bem sereiona moderna – Taís Araújo usou um modelo com essa mesma pegada recentemente.

A peça justa de alças fininhas era mídi, seu comprimento favorito, e contava com um drapeado no busto, enfeitado com botões que iam até a fenda na barra, ampla e plissada.

Fátima completou a produção com um colar de pedras em diferentes cores, relógio prateado, além de sandálias em um tom de cinza mais claro.

Bem-vinda de volta!