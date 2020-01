Taís Araújo era a versão perfeita da Ariel com look ‘sereia moderna’

A essa altura você já sabe que a Disney divulgou nesta semana o nome da atriz que irá interpretar a personagem Ariel no filme live-action da ‘Pequena Sereia’, ainda sem data de estreia definida.

Você deve ter visto, também, que a escolha de Halle Bailey, uma jovem negra, para o papel, foi o assunto mais comentado da internet nos últimos dias. Alguns disseram que não era “certo” que a Ariel não fosse branca, ruiva e de olhos azuis, como no desenho, enquanto outros fizeram questão de apontar o racismo estrutural existente nesse incômodo, e o quanto a escolha contribuirá para mais diversidade e representatividade dentro das produções da Disney.

Os racistas reclamando que a Disney botou uma atriz negra pra interpretar Ariel pq “não existe sereia negra” Meus anjo a pergunta certa seria: existe SEREIA ?? https://t.co/Yj3tAQm9R8 — Luiz Guilherme Prado (@luizguiprado) July 3, 2019

A atriz Taís Araújo, que com certeza ficou sabendo dessa polêmica desnecessária, aproveitou o momento para, então, mostrar o que ela pensa sobre isso da melhor maneira possível: através do look.

Para a festa de lançamento da edição de julho da revista Harper’s Bazaar Brasil, da qual é capa, Taís usou um vestido tomara que caia plissado, da grife Armani, todo trabalhado no degradê azul e no brilho molhado, bem fundo do mar.

Com styling de Rita Lazzarotti – que também cuida das ótimas produções de Bruna Marquezine – e Jeff Ferrari, a peça ganhava ares ainda mais atuais por conta do cinto grandão, tandência adotada por Amber Heard no tapete vermelho de Cannes.

“Bem fazendo a sereiona (entendedores entenderão)”, escreveu Taís na legenda de uma foto compartilhada na noite de quinta (4), que mostrava a produção completinha.

Timing é tudo, né?

A beleza de Taís para o evento foi outro escândalo, a começar pela trança que passava a linha do quadril usada por ela, obra da expert Maia Boitrago. Já a maquiagem, feita por Everson Rocha, era nude dos olhos à boca, com efeito metálico nas pálbebras e nos lábios, graças ao bom e velho gloss.

Para arrematar o look Ariel 2019, ela usou os escarpins prateados da Saint Laurent e joias da Sauer, além de uma bolsinha-saco com tramas, também metalizada.

Uma sereia dessas!