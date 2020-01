Fátima Bernardes monta look sexy e diferente e simplesmente arrasa

Mais um dia, mais um look arrasador da Fátima Bernardes. No ar com o “Encontro”, de segunda a sexta, a apresentadora (e a figurinista dela) precisa “rebolar” para sempre trazer alguma novidade no look do dia – e, olha, ela quase sempre é bem-sucedida nessa tarefa.

Nesta semana, por exemplo, apareceu no palco da atração com belo vestido drapeado e até aí tudo bem, ela adora essas peças com a cintura marcada, mas cheias de fluidez.

O destaque ficou por conta da estampa que mesclava motivos florais e camuflados. Um ótimo jeito de surpreender e dar uma atualizada na produção. E a prova de que, se você quer dar aquela chacoalhada no visual, não precisa fugir muito da sua zona de conforto.

Para as interessadas, a peça é da FARM e ainda pode ser encontrada no site da marca carioca por cerca de 498 reais. Esperta, a estrela ainda arrematou o look com sandálias em tom de verde musgo e bijuterias mais discretas. A gente ❤