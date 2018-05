Com que bolsa vou ao almoço de família

A intenção é curtir! No restaurante, no shopping ou na casa de algum membro da família. O estilo da bolsa precisa conversar com o seu.

Confira três opções de modelos para arrasar no almoço de família!

Clássica

A colorida no modelo máxi é companhia perfeita para o vestido longo e o casaco off-white. E ideal para quem precisa de espaço.

Agora é com você!

1. Bolsa de material sintético, Marisa, R$ 89,95*

2. Bolsa de couro, Schutz, R$ 850*

Básica

Democrática, a marrom a tiracolo vai com tudo. Não tem erro! Ainda mais quando usada com o combo jeans e camiseta.

Agora é com você!

3. Bolsa de material sintético, Ana Capri, R$ 139,90*

4. Bolsa de material sintético, C&A, R$ 99,99*

Leia também: Como usar: 4 formas para arrasar usando saia midi de couro

Formal

Se o almoço é mais convencional, os tamanhos menores são a melhor escolha. Podem ter metais dourados. O brilho ajuda a deixar a composição glamourosa.

Agora é com você!

5. Bolsa de material sintético, Amaro, R$ 139,90*

6. Bolsa de material sintético, Renner, R$ 129,90*

*Preços pesquisados em abril. Sujeitos a alteração.

Veja também: Alerta de tendência: look vermelho total vem com força no inverno