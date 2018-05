Alerta de tendência: look vermelho total vem com força no inverno

Na onda dos monocromáticos, o look vermelho total é a aposta para esse inverno. A cor está dominando o guarda roupa das fashionistas e pode ser usado em diferentes ocasiões, desde as formais até as mais descontraídas.

Itens como jaquetas, macacões, botas e bolsas são ótimos para investir nessa tendência e incrementar o visual. Confira nossa seleção para arrasar no look da cabeça aos pés:

1. Parka de poliéster, Rubinella, R$ 263,20*

2. Calça de viscose, Pernambucanas, R$ 79,99*

3. Saia de tricô, Enfim, R$ 179,90*

4. Bolsa de couro, Shoestock, R$ 299,90*

5. Short de poliéster, Olympiah, R$ 569*

6. Bota de couro, Shoestock, R$ 379,90*

7. Blazer de viscose, Infini, R$ 249,99*

8. Macacão de poliéster, TVZ, R$ 699,90*

9. Jaqueta bomber de poliéster, Lacoste, R$ 1 290*

10. Bolsa de couro, Victor Hugo, R$ 1 198*

11. Óculos de acetato com veludo, Chilli Beans, R$ 199,80*

12. Óculos de acetato, Helena Bordon, R$ 479, 13*

13. Saia de material sintético, Amaro, R$ 179,90*

14. Regata de tricô, Primart, R$ 245*

*Preços pesquisados em Março de 2018; sujeito à alteração