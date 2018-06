Acessório curinga: como usar o cinto para modernizar seu look

Início do ano, as coleções de outono/inverno de Valentino, Victoria Beckham, Chloé, Gucci e Givenchy elegeram o cinto como o acessório mais importante da temporada. Perfeito para garantir definição na silhueta(que pode fazer tooooda a diferença), ele também é um aliado e tanto na hora de emprestar atitude e estilo a qualquer produção! Se você anda com vontade de dar um uptade no look do trabalho, por exemplo, o acessório com o blazer, é uma ideia certeira. AMEI essa composição da foto! e podemos ver como o #cinto marca presença! Ps: olha o tênis reinando absoluto de novo 😌✌🌟 . . . #instamoda #instafashion #love #beyoureself #consultoriadeestilo #style #ourpower #semeandoalegria #rugasdefelicidade #beautifull #behappy #autoestima #change #natural #picoftheday #estilo #style #upcycling #modasustentavel #fashiontrends #details #outfit #ideias #review #rachelzoe #saindodazonadeconforto #bealtiful #picoftheday

A post shared by Vest'Alma (@vestalmaconsultoria) on Jun 26, 2018 at 4:00am PDT