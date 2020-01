Céline Dion aposta em (muitas) franjas no look para o Met Gala 2019

Esqueça a cantora de “My Heart Will Go On”, o tema de “Titanic”. Céline Dion agora é um ícone fashion e ninguém pode negar. Para o Met Gala 2019, ela elegeu um look glamuroso e abraçou com gosto a temática camp.

Brilho? Check. Decote? Check. Fenda? Check. Um enfeite bem chamativo na cabeça, franjas, joias poderosas e muita pose? Check check check check.

Uma novata no evento – pois é, ela só frequenta esse tapete vermelho fashionista desde 2017 – ela mostra que tem uma qualidade que pouca gente tem: mais do que se preocupar em ficar linda no look, a intenção dela é se divertir. E é justamente isso que separa as adultas das crianças no Baile do Met.

O look eleito por Céline é assinado pela grife Oscar de la Renta e levou 3 mil horas (sim!) de trabalho para ser criado. O vestidinho pesa mais de nove quilos e foi inspirado nas dançarinas do Ziegfeld Follies, um show da Broadway da década de 1930. A gente amou!