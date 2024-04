Catarina Mina emociona ao trazer Astrid Fontenelle e artesãs para desfile

A trajetória de Catarina Mina é marcada pela celebração ao artesanato. Não à toa, suas designers e artesãs foram aplaudidas de pé no desfile da marca cearense na SPFW, nesta sexta-feira (12). Na estreia do maior evento de moda do Brasil, a etiqueta trouxe Astrid Fontenelle para a passarela e, também, mostrou ao que veio: apresentar roupas capazes de tirar o fôlego, enquanto valoriza a história e a cultura brasileiras.

No desfile, Catarina Mina apresentou 40 looks produzidos a partir de seis técnicas artesanais, além de peças de alfaiataria compostas de linho e seda. Vale destacar as tipologias manuais, como a renda e o crochê, que surgiram no desfile de maneiras bastante autênticas e trabalhadas.

Saberes ancestrais

A coleção foi batizada de Guardiãs da Memória, e refletir sobre esse nome é quase irresistível. Para uma marca tão conectada à sustentabilidade e aos saberes passados de geração em geração, como o próprio crochê, proteger o meio ambiente e os conhecimentos de antecessores é também proteger a memória.

Continua após a publicidade

Entre os detalhes mais encantadores, destaque para a fluidez de camisas e casacos longos. A composição de cores bem trabalhada e as bolsas em formatos e texturas pouco convencionais também merecem atenção.

Para apresentar o desfile, foi preciso um longo e detalhado processo. O trabalho de criação e desenvolvimento de bolsas, cintos, brincos, sapatos, itens de decoração e peças de vestuário envolve pelo menos 450 artesãs brasileiras. O resultado comprova que valeu a pena.

Continua após a publicidade