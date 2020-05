Desde que foi descoberta com as Spice Girls, a maior girlband dos anos 90, Victoria Beckham não saiu mais dos holofotes. Casada com o jogador de futebol David Beckham desde 1999 e mãe de quatro filhos – Brooklyn, de 20 anos, Romeo, de 17, Cruz, de 15 e Harper, de 8 – a ex-cantora lançou sua marca de roupas homônima em 2008 e hoje é um dos maiores sucessos da moda britânica, desfilando na maior semana de moda do país, a London Fashion Week.

Além de ícone fashion, Victoria também já foi eleita a segunda mulher mais influente do Reino Unido e é embaixadora da boa vontade do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (Unaids). Desde sua época de Posh Spice – seu apelido na girlband, devido ao seu passado de classe média e a preferência por peças “elegantes” – seu estilo evoluiu muito. Na época de cantora, gostava muito de saias e vestidos curtos, metalizadas e blusas cropped. “De looks extravagantes, passou a adotar um estilo com peças clássicas com cortes precisos, usadas de forma elegante e sensualidade sutil”, explica o editor de moda de CLAUDIA, Fabio Ishimoto.

Victoria ama pecas de alfaiataria, tons neutros e o estilo minimalista. Para balancear as peças mais “masculinas”, como os blazers e calcas, ela busca combiná-las com outras mais delicadas, como camisas de renda, seda e com babados. Em suas últimas coleções, a ex-Spice investiu ainda mais em pecas oversized e em combinações de cores, formando colorblocking.

Segundo a designer, ela finalmente se encontrou no estilo. Com as pecas oversized e mais sapatos baixos – sem deixar completamente de lado os saltos que tanto ama – Victoria consolidou um dos estilos mais elegantes e confortáveis entre os ícones fashion do mundo.

Em seu aniversário de 44 anos, em 2018, Victoria publicou uma foto com os quatro filhos, mostrando que havia celebrado a data ao lado deles. Para a ocasião, ela escolheu um look todo branco, com calça e blusa mais largas. Aparentemente as crianças seguiram seus passos e também são apaixonados por moda. O mais velho, Brooklyn, já fez trabalhos como modelo e chama atenção pelas combinações ousadas e o senso de estilo mesmo muito jovem.

Em setembro, Victoria Beckham desfilou sua coleção de verão na London Fashion Week e foi prestigiada por toda a família na primeira fila do desfile. Ao lado de David estava Anna Wintour, diretora-chefe da Vogue norte-americana. Em suas redes sociais, os filhos mostraram apoio e parabenizaram a mãe pela nova coleção.

Victoria sempre inova nas produções de gala e, muitas vezes, deixa de lado os clássicos vestidos longos. Para o Portrait Gala, em 2019, evento que buscava angariar fundos para projetos sociais, ela investiu em um conjunto de sua coleção, com calça de alfaiataria preta clássica e uma camisa branca volumosa, com um detalhe na frente que chama a atenção. Normalmente, ela completaria o look com um scarpin básico, mas resolveu ousar na ocasião e escolheu sapatos pink, deixando o look bem mais interessante.

Este é, com certeza, um dos looks mais ousados de Victoria. Em um passeio por Nova Iorque ela escolheu uma produção nada óbvia, com cores bem fortes. Ainda que a mistura entre vermelho e lilás seja ousada, as peças usadas são clássicas e bem comuns no guarda-roupas da designer, o que provavelmente a deixou mais confortável. As botas da mesma cor da saia alongam a silhueta e o detalhe do recorte no calçado também é interessante. O cabelo preso de maneira bem clean e os óculos escuros bem grandes também são marcas registradas da designer. “Este é um exemplo de como as cores podem trazer bossa a peças clássicas”, afirma Fabio.

Look completo de sua coleção de verão para uma festa pós-BAFTA. Na ocasião, Victoria disse ter se inspirado em Bianca Jagger para criar o terninho branco. A produção é um ótimo exemplo da mistura de elementos que a designer costuma fazer, já que o conjunto mais masculino foi combinado com uma camisa leve com babados e um laço no pescoço.

