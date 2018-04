Camisa com laço: 4 inspirações perfeitas para usar a peça

Elegante e delicada, a camisa com laço garante o charme que qualquer look pede. A peça é super versátil para o dia-a-dia, podendo ser usada em conjunto com uma saia, calça ou até um macacão.

Além disso, a possibilidade de alternar a maneira em que o laço é feito, proporciona a você um ar mais despojado ou até sofisticado, dependendo da ocasião.

Confira 4 combinações ideais com a camisa com laço:

Com macacão

Perfeito para um dia cheio de compromissos, o look combina o conforto das calças do macacão com o lado fashionista da camisa de laço.

Além disso, o estilo acinturado do macacão garante um visual profissional que fica perfeito também para uma ida ao cinema com os amigos.

Veja:

Para se inspirar

Camisa de poliéster, Renner, R$ 119,90* Brincos de metal, Silvia Doring, R$ 320* Macacão de poliéster, Shoulder, R$ 459* Óculos de metal, Chilli Beans, R$ 398* Bolsa de couro, Victor Hugo, R$ 1 978* Slippers de material sintético, Eleven Eleven, R$ 169*

Com saia

Com uma pegada mais romântica, a combinação da camisa com laço com a saia garante um look apaixonante. Para inovar um pouco nesta mistura de peças, busque estampas ou texturas de roupas diferentes para conseguir um visual mais moderno, mesmo com a pegada vintage da camisa.

Veja:

Para se inspirar

Saia de poliéster e material sintético, Viviane Furrier, R$ 299,90* Brincos de metal e pérola sintética, Rincawesky, R$ 120* Clutch de metal, Kenuz, R$ 99,90* Sandálias de material sintético, Vizzano, R$ 129,90* Camisa de poliéster, Renner, R$ 119,90*

Com calça

O laço, mais estruturado no pescoço, pode ser uma opção para quem quer uma camisa mais elegante. Junto com uma calça mais justa nas pernas, os dois promovem um visual mais contemporâneo.

Veja:

Para se inspirar

Brincos de metal esmaltado, Lazara Design, R$ 84* Calça de viscose, Raizz, R$ 349,80* Bolsa de material sintético, Renner, R$129,90* Oxfords de material sintético, Beira Rio, R$99,90* Camisa de poliéster, Renner, R$ 119,90*

Com jeans

A calça jeans, diferente de uma peça mais sofisticada, certifica para qualquer look tenha uma pegada mais moderna. Ao lado da camisa com laço, o conjunto fica casual, porém pronto para qualquer momento do seu dia.

Não esqueça os acessórios perfeitos!

Veja:

Para se inspirar

Brincos de metal, Kenuz, R$ 19,90* Óculos de acetato, Helena Bordon, R$ 479* Calça jeans, Handbook, R$ 189,99* Bolsa de material sintético, Roxy, R$ 179,90* Botas de material sintético, Spotshoes, R$ 159* Camisa de poliéster, Renner, R$ 119,90*

*Preços pesquisados em março de 2018; sujeito à alteração

