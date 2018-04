Copie o look: peças inspiradas no estilo chique e moderno de Meghan Markle

Os looks usados pela realeza despertam desejo. E, se acontece com Kate Middleton, é claro que não seria diferente no caso do Meghan Markle. A atriz tem chamado a atenção por manter a elegância e, ainda assim, sair do óbvio. Assimetrias, fendas discretas e peças com um toque de tendência – reparou nos sapatos de várias tiras? – fazem parte de seu desejado closet.

Se também é fã das escolhas dela, confira três opções para copiar já!

–

Vestido de alfaiataria risca de giz, da Amissima. R$620

Bolsa listrada com acabamento em verniz, da Santa Lolla. R$169,90

Scarpin com amarração, da Schutz. R$390

–

Casaco de camurça, da Le Lis Blanc. R$1690,90

Saia de sarja com botões frontais, da Maria Filó. R$329

Scarpin de camurça, da Arezzo. R$239,90

Bolsa carteiro, da Via Uno. R$159,90



Casado de lã, da Amaro. R$359,90

Vestido com cintura marcada, da Maria Filó. R$379

Scarpin de tiras, da Schutz. R$450