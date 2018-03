Reposting this picture to introduce one of the most requested #inspostories…How to style Chuck Taylor High Tops 😏 Stay tuned to my Stories 😊 Recupero esta foto porque hoy vamos con una de las inspos que más me habéis pedido…Ideas de looks con botines Converse 😉 || 📷 @isa_gme

A post shared by INSPOCAFE OFFICIAL (@inspocafe) on Mar 19, 2018 at 12:59pm PDT