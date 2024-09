Bianca Andrade revela usar “certas roupas” para ser levada a sério (Exclusivo)

Bianca Andrade reconhece o poder da moda. Tanto é que o modo como a empresária e influenciadora se veste faz parte de suas estratégias de marketing. Inclusive, parte dessa intencionalidade vem de sua consciência sobre o quanto a moda fornece liberdade de expressão. O outro lado, porém, parte do desejo de ser respeitada nas negociações de sua empresa.

“Nós, mulheres, ainda sofremos com o machismo no mundo dos negócios e precisamos usar certas roupas para sermos respeitadas. Como uma vítima disso, quando eu preciso fechar um grande negócio, ou me posicionar, sempre visto roupas pretas para ser levada a sério”, afirma a influenciadora em entrevista à CLAUDIA

Ela lamenta a situação: “Não gostaria que isso fosse necessário, queria que a gente pudesse, assim como os homens, se vestir sem se preocupar”, afirma a influenciadora.



Ao mesmo tempo, Bianca também credita o papel do universo fashion em sua vida profissional. “Moda sempre foi sobre se expressar”, destaca. Embora tenha feito seu nome na beleza, com seus conteúdos de maquiagem e sua marca Boca Rosa, a famosa sempre foi intencional com suas roupas.

Boca Rosa cria estratégias por meio da moda

“Intencionalidade ajuda em qualquer estratégia, de qualquer negócio e qualquer mulher pode usar a partir de agora tendo o que você tem hoje”, afirma a influenciadora.

“Quando você cria algo ou vai a algum encontro profissional importante, sempre pense em qual look você está usando, por que você está usando, o que você gostaria de passar com ele. Seu look fala junto com você”, indica.

Bianca se expressa pela moda

Mãe, empresária e influenciadora, Bianca é muitas em uma só, e isso transparece em seu estilo. “Toda mulher tem várias facetas e isso se reflete na moda. Existem dias em que você quer estar mais confortável, outros você deseja estar mais poderosa e quer colocar o poder feminino para fora e outros que você está no modo mãe. Sou multifacetada e vou usando essas personas.“

Continua após a publicidade

Bianca exemplifica como as roupas que veste a ajudam no dia a dia. “Colocar um look que faça eu me sentir mais poderosa me ajuda a ter mais força e confiar mais em mim.”

A relação de Bianca com o universo fashion é tão forte que hoje ela também é embaixadora da Adidas. No evento de lançamento de uma pop-up temporária focada nos tênis da marca Originals, ao ser perguntada se imaginava alcançar esse espaço, ela brinca que “sim porque sou abusada”.

“Sempre sonhei em estar aqui, não sabia se de fato iria acontecer, mas sempre me visualizei neste lugar e trabalhei todos os dias para que um dia fosse possível”, afirma.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.