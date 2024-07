Alexandre Herchcovitch mostra o poder da moda nacional em nova coleção

Se restavam dúvidas de que Alexandre Herchcovitch era capaz de criar uma moda para além do streetwear, sua nova coleção acabou com todas elas. O diretor criativo abriu a 54° edição da Casa de Criadores na manhã da última quarta-feira (24), na Galeria Prestes Maia, com uma passarela reinventada. Teve alfaiataria, cashmere, ferro, elementos sensuais ‒ inclusive peças íntimas do século 18 ‒ e muito talento.

Quem deu start no desfile foi Carol Trentini. Sua beleza, altura e talento chamam atenção por natureza, mas o vestido em lã com seda risca de giz potencializou o magnetismo da modelo internacional.

E o fenômeno se repetiu pelos próximos 38 looks apresentados no que é o terceiro desfile de Alexandre desde que reassumiu a direção da marca.

Continua após a publicidade

Alexandre Herchcovitch aposta em sua história, mas inova

O estilista trouxe seu passado para as passarelas. E fez isso de um jeito novo. Junto dos códigos pelos quais ganhou destaque – que, nesse desfile, aparecem na cartela de cores, nas estampas impactantes e na própria sensualidade e transgressão das peças –, a mistura das noites festivas de São Paulo com o tom profissional estão presentes.

Os saltos dão lugar aos tênis de corrida – naquela estética “saiu de uma festa e, agora, é necessário produzir”, sabe? Ao mesmo tempo, referenciam o conforto.

Desfile trouxe alfaiataria e elementos do fetiche

Enquanto as peças íntimas nos anos 1700, chamadas de ancas ou pannier, remontam a elementos fetichistas, a técnica de alfaiataria presente em parcela importante do desfile inspira a sofisticação de um jeito criativo, novo, atual. São trench coats, macacões e vestidos produzidos para durar.

Continua após a publicidade

Do ponto de vista do refinamento, do técnico, do material, aliás, o tecido que contém fios de ouro e foi criado em teares manuais é a base para uma roupa que se distingue entre as 39 opções.

As fibras naturais, como a seda e o cashmere, também tiveram espaço importante no desfile. Em parceria com Marisa Ribeiro, expert em tricôs com o tecido originário dos pelos de cabra, Alexandre adicionou o efeito destroyed aos casacos.

O blusão azul de cashmere com cristais bordados, a propósito, é uma das peças de maior destaque da coleção. Com materiais nobres e um trabalho altamente preciso, o casaco ganha personalidade por ser criado para o uso no dia a dia. Não à toa, ele apareceu na passarela junto de uma calça jeans navalhada.

Continua após a publicidade

Com começo-meio-fim, o trabalho de Alexandre comprova sua capacidade de manter os códigos pelos quais ficou conhecido e, ao mesmo tempo, acrescentar conteúdo, talento e novidade à moda nacional.

Mais fotos do desfile de Alexandre Herchcovitch

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.