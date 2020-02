Aviamentos do bem: materiais sustentáveis viraram queridinhos

Etiqueta sustentável

Materiais usados que antes iam parar na lata de lixo, como jornal, papelão, pneu e lata de alumínio, ganham nova vida como etiqueta de roupa. A New Color, fabricante desses produtos, desenvolve modelos em tamanhos variados que podem ficar dentro ou fora das peças. As marcas ainda têm a opção de personalizar os rótulos e se aliar à luta pela sustentabilidade.

Etiqueta de papelão New Color

Etiqueta de pneu com alumínio New Color



Fio de bambu

Toque macio, proteção contra os raios UV e sensação de frescor são algumas da características do fio Bambu Fashion Twist, da Círculo. Disponível em 10 cores, ele é ideal para saídas-de-banho e roupas de verão. Pode ser usado para fazer tricô e crochê.

Novelo de bambu Círculo



Fecho ecológico

Chegou ao Brasil a versão do zíper amigo da natureza, que se decompõe rápido. Feito de uma resina biodegradável, ele leva apenas 140 dias para desaparecer. Os modelos comuns precisam de até 10 anos, diz Osório Kitanishi, da YKK, importadora da peça.

Zíper biodegradável YKK



Fibra natural

Com a consciência ambiental na pauta do dia, o liocel volta à moda. Fibra celulósica cuja produção não gera resíduos tóxicos, o liocel é a base do Tencel, tecido de malha que é marca registrada da tecelagem austríaca Lenzing. Quem usa, aprova.O caimento é perfeito, diz a estilista Marcela Sant’anna.

