As Havaianas do O Rei Leão são lindas e prontas para rir na cara do perigo

Ai, não estamos bem por aqui! QUALQUER criança nascida na década de 1990 cresceu assistindo ao “O Rei Leão” – e isso nem é um exagero. Esperta, neste ano, a Disney resolveu ressuscitar esse clássico e fazer um filme “live-action” estrelado por Beyoncé, Donald Glover e Seth Rogen. Com a estreia iminente, prevista para o dia 18 de julho, o longa já está criando um buzz de nostalgia nos fãs da produção.

A Havaianas, conhecida por algumas coleções especiais voltadas para a cultura pop, como a de “Game of Thrones” e “Mickey Mouse”, entrou nessa onda e preparou um presentinho para essas crianças dos anos 1990.

A marca criou duas sandálias exclusivas para quem quiser rir na cara do perigo. No primeiro modelo, a estampa faz homenagem ao baby Simba com toda aquela fofura já conhecida.

No outro, em uma combinação de branco e verde folha, os favoritos de alguns fãs, Timão e Pumba dão as caras.

Curtiu? Eles já se encontram nas lojas e no e-commerce da marca. A versão para crianças custa R$ 35,99 e para adultos sai por R$ 45,99.