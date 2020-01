Angelina Jolie surge perfeita com look asa de borboleta no tapete vermelho

A divulgação do filme ‘Malévola: Dona do Mal’, sequência de ‘Malévola’ que estreia no próximo dia 17, está pesadíssima, e é claro que Angelina Jolie, intérprete da icônica vilã da Disney, marcou presença em todos os eventos de promoção do longa.

Angelina, que geralmente escolhe produções mais clássicas para tapetes vermelhos e eventos de gala, dessa vez, tem nos presenteado com ótimas inspirações mais interessantes de moda.

Para começar, no início da semana passada, a atriz arrasou com um vestido preto gótico, da Atelier Versace, com direito até a um broche de Swarovski em formato de escorpião, para a estreia em Los Angeles.

–

Depois, na última quinta (3), ela mudou completamente de proposta, e surgiu DEUSA, no Japão, com um vestido metalizado de franjas da Ralph & Russo, todo trabalhado naquela proposta glamourosa da era de ouro do cinema Hollywoodiano.

–

Já nesta segunda (7), para uma sessão oficial de fotos do filme, que rolou em Roma, na Itália, Angie ousou com uma combinação de calça preta e top lavanda dramático, look assinado pela Givenchy e presente no desfile primavera/verão deste ano da marca, apresentado em janeiro.

Na passarela:

–

Na Angelina:

–

A produção maximalista, já que o top de Angelina, além de longo, era todo plissado e estruturado, promovendo um efeito meio etéreo, meio “asas de borboleta”, funcionou muito bem para a atriz, que arrematou o visual com escarpins pretos de salto, brincos delicados e mais nada.

–

Em contraste com a blusa chamativa, uma beleza bem classicona: olhos esfumados em sombra marrom, gloss labial e um cabelão solto, levemente modelado e repartido lateralmente.

Queremos mais!