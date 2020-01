Este vestido da Angelina Jolie é a mais perfeita tradução de ‘glamour’

Angelina Jolie está em turnê divulgando “Malévola: Dona do Mal“, e isso significa que temos a oportunidade de ver a atriz muitas vezes, com muitos looks. E se na estreia do filme em Los Angeles ela optou por um visual bem bruxona, com direito a broche de escorpião e tudo o mais, o evento do Japão, na quinta-feira (3) recebeu uma Angelina Jolie transbordando glamour.

Imagine um vestido glamuroso. Você pensou em uma grife de luxo? Check. Brilho? Check. Franjas? Check. Joias? Check, check, check. Foi um verdadeiro evento no tapete vermelho.

A peça é da grife britânica Ralph & Russo, um vestido de alta-costura meio prateado, meio dourado, todinho de franjas e bordado com miçangas, paetês e pérolas.

Muito luxuoso MESMO. Glamour de Hollywood de antigamente, sabe?

Os sapatos seguiram a linha glamourosa, são escarpins metalizados, e as joias, bem, vejam por vocês mesmas esse brincão. Uau.

Ela andou pelo tapete vermelho acompanhada dos filhos Zahara e Maddox (que já está na faculdade, estudando na Coreia do Sul. Sim, estamos velhas).

Aguardamos as próximas aparições!