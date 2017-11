Os anéis de noivado deslumbrantes das celebridades

O anel de noivado é um dos pontos principais do pedido de casamento. Qual noiva não fica orgulhosa de exibir a peça por aí para mostrar que está noiva? Com as celebridades não é diferente.

Para inspirar os casais apaixonados por aí, separamos alguns dos anéis de noivado mais bonitos usados por celebridades.

Meghan Markle

O casal, que assumiu o noivado nesta segunda-feira (27), posou para fotos no Jardim Branco, no Palácio de Kensington, horas após o anúncio do compromisso. O lindo anel de Meghan Markle, foi produzido pela joalheria britânica Cleave and Company e desenhando pelo próprio Príncipe Harry.

Para o anel, foi escolhido dois diamantes da coleção pessoal da Princesa Diana e uma pedra de Botswana, África, onde o casal curtiu as férias em 2016.

Ciara

A cantora Ciara, casada com o jogador de futebol americano Russel Wilson desde 2016, foi presenteada com essa peça poderosa de 16 quilates quando ficou noiva.

Lady Gaga

A cantora Lady Gaga postou em seu Instagram essa foto do seu anel de noivado, assumindo o compromisso com o ator e modelo Taylor Kenney. O anel é um diamante em formato de coração, superfofo!

Natalie Portman

A atriz Natalie Portman ficou noiva do dançarino e coreógrafo francês Benjamin Millepied de forma sustentável: o designer de joias Jamie Wolf contou que o anel foi feito de platina reciclada e com um diamante antigo rodeado de pedras de brilhante.

Kate Middleton

O anel foi usado anteriormente em 1981 pelo Príncipe Charles ao pedir a Princesa Diana em casamento. Anos depois, o filho do casal Príncipe William presenteou Kate Middleton com a peça icônica. Hoje, a incrível safira azul vale 85 mil dólares.

Angelina Jolie

O ator Brad Pitt projetou o anel de noivado para Angelina Jolie em parceria com o joalheiro Robert Procop. Uma declaração do próprio joalheiro dizia que “foi permitido fornecer um diamante com a melhor qualidade, usando os projetos exclusivos de Pitt, cortados com distintos traços para uma forma e tamanho que combinam perfeitamente com os longos e delgados dedos de Angelina”.

Kim Kardashian

Após ser assaltada, a socialite Kim Kardashian perdeu suas jóias cujo valor atingia US$ 11 milhões e, de acordo com a imprensa britânica, o anel de noivado dado pelo cantor Kanye West estava entre as peças furtadas.

O cantor, sensibilizado com a perda, presenteou Kim novamente com um anel quase idêntico ao primeiro: a nova joia tem 20 quilates, lapidação de esmeralda e custa US$ 10 milhões.

Beyoncé

A cantora Beyoncé, casada com o rapper Jay-Z desde 2008, confirmou seu compromisso ganhando um anel de diamantes com 18 quilates, feito pela joalheira Lorraine Schwartz.

Gisele Bündchen

Casada há 8 anos com Tom Brady, a modelo Gisele Bündchen foi pedida em casamento com um incrível anel de diamantes 5 quilates produzido pela empresa multinacional Cartier.

Marina Ruy Barbosa

Para o casamento mais esperado do ano, tudo começou com esse anel incrível de 3,5 quilates de diamantes, desenhado pela joalheira Andrea Conti. A peça, usada pela atriz Marina Ruy Barbosa em noivado com Xande Negrão, custa em torno de R$ 500 mil.

Christina Aguilera

A cantora Christina Aguilera, ao ficar noiva do guitarrista Matthew Rutler, celebrou o compromisso com um anel em formato de flor, cheio de diamantes.