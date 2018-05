Ana Clara Lima mostra como a jaqueta certa pode trazer charme ao look

Não é porque você prefere looks com predominância de preto que precisa apostar em peças totalmente na cor escura. Ana Clara Lima, 20 anos, que ficou em terceiro lugar na última edição do Big Brother Brasil mostrou que detalhes coloridos na jaqueta preta fazem toda a diferença na hora de montar um visual com personalidade.

Em clique compartilhado no seu perfil do Instagram na noite de quinta-feira (10), a estudante de jornalismo exibiu o look composto por calça skinny, top cropped, colar delicado e bolsa, todos na cor preta. Mas o ponto alto da produção mesmo é a jaqueta preta com bordado em vermelho, verde e branco, da marca Catavento. O desenho representa flores e aves, dando ares de estamparia japonesa.