Os saltos mais ‘diferentões’ do mundo da moda

O mundo da moda está cheio de tendências ‘diferentonas’, o que engloba também os sapatos. E estão dominando as passarelas vários modelos de calçados com os mais variados tipos de saltos.

No Brasil, a moda dos sapatos com saltos exóticos ainda é tímida. Entretanto, muitas marcas estrangeiras já estão investindo na produção de sapatos com o estilo. Por enquanto você pode se inspirar e já ir planejando os looks para quando essa tendência chegar por aqui com mais força. Que tal?

A equipe de CLAUDIA alguns modelos de salto exóticos e nada tradicionais. Confira:

Saltos Geométricos

Entre os “diferentões”, o estilo de salto que está fazendo mais sucesso são os geométricos. Com formas como quadrados, círculos e triângulos, esses calçados trazem muito estilo ao visual.

Materiais de composição

Já pensou ter um salto feito de bambu? Agora é possível e dá para ter em outros materiais também, como madeira e vidro. Sapatos desse estilo ficam incríveis e trazem muita personalidade ao look.

