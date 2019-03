A nova loucura da moda: bolsa ‘saquinho de sílica’

Quando compramos uma bolsa nova, uma coisa é certeza: o saquinho de sílica em gel que vem dentro estará lá. Agora, esse constante da moda não é apenas um detalhe, já que o famoso saquinho virou por si só uma bolsa!

Em três cores, preto, rosa e o usual branco, a peça pode ser encontrada no site XO Halo. Com uma alça regulável, a bolsa pode ser usada cruzada, no ombro ou até como uma pochete.

No site, o tamanho do modelo mostra que, ainda que com pouco espaço, pode ser usada para guardar celular, carteira e até um creminho. A bolsa está disponível por cerca de R$ 135 (ou seja, USD$ 35) e tem frete grátis para qualquer lugar do mundo.

1. silica zoom_out_map 1 /4 (XO Halo/Reprodução)

2. silica zoom_out_map 2 /4 (XO Halo/Reprodução)

3. silica zoom_out_map 3 /4 (XO Halo/Reprodução)

4. silica zoom_out_map 4/4 (XO Halo/Reprodução)

Bizarro ou fashionista? Nos conte nos comentários se você usaria a novidade! 😉

