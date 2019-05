Alerta de tendência: shoulder bag

Acompanhando a onda de bolsas pequenas e fáceis de levar, como as pochetes, as marcas têm apostado em um modelo retrô: a shoulder bag. Compacta e quadradinha, a peça pode ser encontrada com diversas cores e alças largas.

As bolsas têm feito sucesso por sua praticidade e estilo, já que combinam com visuais street, casuais e esportivos. Muito comum no exterior, a shoulder bag ganhou muita força no Brasil e promete crescer ainda mais.

Confira alguns looks para se inspirar:

Gostou da ideia? Confira algumas peças disponíveis no mercado:

Bolsa organizadora linear core, no site Adidas, R$ 79,99*

Bolsa Nike Core Small Items 3.0 – Vinho, no site Netshoes, R$ 89,99*

Shoulder bag neon green, no site da Baw, R$ 249,90*

*Preços pesquisados em Maio/2019. Sujeitos à alteração.

